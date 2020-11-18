2020-11-18T21:39:11+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

И ты, Мень? Аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали по подозрению в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему только сейчас появилось обвинение против Михаила Меня и что Россия получила от перемирия в Нагорном Карабахе

И ты, Мень? Аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали по подозрению в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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