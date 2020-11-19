Поможет ли экономике России глобальное потепление
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, как изменения в погоде скажутся на сельском хозяйстве, какие маски предпочитают россияне и нужно ли штрафовать самокатчиков
Поможет ли экономике России глобальное потепление
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