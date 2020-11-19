Взялись за сети. В России рассмотрят законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ типа YouTube и Facebook
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают шансы на блокировку американских IT-гигантов в России и проиграла ли Россия Турции в борьбе «мягкой силы» в Армении и Азербайджане
Взялись за сети. В России рассмотрят законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ типа YouTube и Facebook
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