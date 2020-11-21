2020-11-23T15:23:54+03:00
Наше время или Взрослым вход воспрещен

Что мы смотрим? Фильмы, мультфильмы, видеоблогеров, ролики в сети - тот контент, который попадает в поле зрения подростков

Подростки обсуждают важные для них темы, родители - подслушивают

Что мы смотрим? Фильмы, мультфильмы, видеоблогеров, ролики в сети - тот контент, который попадает в поле зрения подростков

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Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема программы «Что мы смотрим?». Ребята обсудят фильмы, мультфильмы, видеоблогеров, ролики в сети - словом, весь тот контент, который сегодня попадает в их поле зрения. Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования @institutdetstva при поддержке Министерства просвещения РФ.#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Спикеры программы:

Лена Гущина российская певица, автор песен, ведущая телевизионного шоу «Студия СОЮЗ» на телеканале «ТНТ»;

Анна Теплова, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»;

Ведущие:

Петр Безменов 17 лет; Юлия Голдовская 15 лет; Егор Рева 14 лет, Илья Ряжский 14 лет; Анджелина Трошина 13 лет.

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