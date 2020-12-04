4 Дек. 2020 2020-12-05T00:10:25+03:00

Александр Цыпкин: Писать безграмотно в интернете - это как прийти на деловую встречу в грязной одежде, с грязной головой, с выбитыми зубами 00:00 00:00

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Александр ЦЫПКИНАлександрЦЫПКИНписатель

Александр ЦЫПКИН

30 ноября. Опять мой родной город Петербург, скажем так, отметился. Только сегодня до меня эта новость докатилась (вроде бы это на прошлой неделе произошло). Очередная разборка в родительском чате закончилась реальной разборкой. Съехались участники этого замечательного объединения в социальной сети и постреляли друг друга, вроде бы из травматического и газового оружия. Жертв нет, по-моему, повреждения есть. Тем не менее, сам факт остается фактом.

Это такая некоторая сложность, я бы сказал, вызванная водоразделом между людьми аналогового периода общения и цифрового. В цифровом периоде, сегодня в социальных сетях, в чатах, в бесконечных комментариях, во всем, что называется срач, принято не следить за языком. То есть люди обзывают друг друга, оскорбляют, угрожают всем, чем угодно, включая убийство, желают смерти, используют самые жесткие выражения, не предполагая, что может быть хоть какая-то ответственность (или назовем это таким словом – обратка), кроме такого же ответа сетевого. То есть ты человека послал куда подальше - он тебя, ты его послал – он тебя послал. Никто не встретился, никто друг другу в морду не дал. То есть те слова, за которые 20 лет назад можно было ощутимо получить, особенно если они сказаны в пространстве, лишенном контроля или милиции, сегодня этого как бы не существует.

Но миры-то пересекаются. И люди, которые выросли в каких-то старых понятиях, в старой формации, они хотят эти аналоговые правила, когда ты за слова отвечал, внести в цифровое общение или вытащить людей из цифрового общения и попытаться заставить их ответить за слова. Естественно, все это процветает, особенно в таком сложном месте, как родительский чат. Потому что там происходит дискуссия не только про тебя, про твои интересы, но и про детей, родители оскорбляют чужих детей, другие родители не хотят, чтобы было видно или слышно, как их оскорбили. Соответственно, очень много свидетелей, задевается честь и достоинство. Для мужчин, тем более выросших в 90-е, это не пустой звук, иногда лишнее слово может вызвать желание приехать и отомстить. Ну, и вот, кончается тем, чем должно заканчиваться, к сожалению.

Слава богу, никто не погиб, а могли погибнуть. Потому что в этот момент у тебя кровь кипит, тебя оскорбили публично. Друзья мои, и в Сети нужно быть аккуратным. Потому что никогда не знаешь, кто по ту сторону, и в какой момент у твоего визави где-то переклинит, он не выдержит, возьмет имеющееся дома оружие или просто палку найдет, приедет, и потом ты будешь долго объяснять, что ты не то имел в виду.

Короче, следите за словами в интернете. Как показывает практика, в сложные времена, во времена, когда экономика находится в упадке (по понятным, ковидным причинам), денег меньше, несчастий у людей больше, агрессия выплескивается, и любой конфликт может перетечь из онлайна в офлайн и закончиться очень печально для кого-то, травмами или смертью, а для кого-то тюрьмой. Соответственно, ваша ответственность – вести себя в Сети так, как будто вы находитесь на улице. Потому что, скорее всего, это все вернется, и это некое онлайн-перемирие может закончиться, и уж тем более в родительских чатах. И лучше всего быть первым, кто пресечет то, чтобы конфликт разгорался, и не допустит такой ситуации, как произошла в Петербурге. Короче, берегите себя, не стоит это все того, чтобы потом лежать в больницах или сидеть.

1 декабря.

Ну что, конечно же, концерт Басты в родном городе. Не могу не поделиться. С одной стороны, трагическая история, с другой, чисто какой-то Тарантино. Тоже произошло это в Петербурге. Достаточно известного человека похоронили, он, к сожалению, ушел в мир иной. Собственно говоря, непосредственно на похоронах выяснилось, что перепутали покойников, покойника привезли не того. Соответственно, родные и близкие заметили подмену, стали выяснять, в чем дело. Самое смешное, что действительно что-то перепутали в морге и их покойника увезли хоронить в другое место. Так вот, в том, другом месте, люди не заметили подмены, попрощались с тем товарищем и закопали. Я так понимаю, придется все обратно откопать (интересно, за чей счет будет происходить откопка, ведь больница перепутала). Как всё это будут выяснить?

Но все-таки радует, что в некоторых ситуациях близкие могут все-таки обратить внимание, что покойник не свой, а в других как-то и не особенно важно, кто лежит в гробу. Ну, разное отношение к близким в разных ситуациях.

Но я о Басте. Огромный концерт прошел. Я представляю, зная реакцию петербургских властей, что сейчас будет. Скорее всего, будет некая ассиметричная реакция, закроют все, что только можно закрыть, огребут все, кто только может огрести, после того как в Питере многотысячный концерт прошел, как я понимаю, с нарушением всех возможных норм. Понятно, что когда в зрительном зале может быть только 25% человек, а на стадионе ты видишь тысячи и тысячи людей, возникают вопросы: а как так?

И возникает вопрос: кто виноват? Что должны были делать организаторы, что должна была делать группа Басты, если билеты уже проданы, а теперь вдруг все правила поменялись? И вообще, не отвечает ли сам человек за свою безопасность? Если написано на заборе «Не ходи – ковид», а ты пришел, то кто виноват? Может быть, должны быть какие-то меры ответственности, особенно с точки зрения лечения таких людей? Если человек был предупрежден, что сегодня посещение тех или иных мероприятий может привести к определенным рискам, он как-то, наверное, берет на себя ответственность. Либо должны быть какие-то общие правила для всех введены. Потому что когда они меняются каждые две недели, действительно сложно за этим уследить. Тем не менее, мне кажется, должна повышаться самих людей за свое здоровье.

Получается, весь этот стадион не особенно сильно переживал насчет своего здоровья. Вполне возможно, что половина этих людей уже была с антителами. И это тоже новая реальность. Что делать тем, у кого уже есть антитела, тем, кто не боится заболеть? Что делать тем, у которых есть прививки, каким образом их отделять? Мне кажется, вопросов будет становиться все больше и больше. Что касается повторения таких ситуаций, мне кажется, что в первую очередь ответственность на зрителе, на том, кто приходит, а уже во вторую очередь на всех регулирующих органах. Петербургу желаю избежать ассиметричных ответов, чтобы не случилось так, что под Новый год закроют все, что только есть. Ну, посмотрим. Думаю, что когда эта программа выйдет, результаты будут известны.

2 декабря.

Очень короткий будет выпуск. Просто прочитаю новость, но она стоит того, чтобы ее прочитать. Потому что в ней, как мне кажется, как в капле воды, отразилась сегодняшняя реальность. Депутата Европарламента поймали на нелегальной гей-вечеринке. Так вот, депутат этот – член консервативной партии, которая добилась запрета на однополые браки. Во время рейда полиции депутат пытался сбежать через окно по водосточной трубе. Вероятно, не сбежал, поэтому ушел в отставку.

Что могу сказать? Товарищи, если вы активно выступаете против гей-браков, а потом идете на гей-вечеринку (что бывает с завидной регулярностью)… Вообще, если человек очень сильно против чего-то выступает, он на самом деле где-то внутри очень «за».

Так вот, я не вижу в этом никакой проблемы. Только если есть нормальная водосточная труба, по которой можно сбежать. Вот не надо попадаться полиции. Либо иметь с собой веревку, маску, либо заранее договариваться с полицией, что вас на этом рейде брать не будут. В таком случае все вроде бы нормально, можно и нашим, и вашим.

Понимаете, эта новость не про то, что несколько лицемерно выступать против гей-браков, а потом ходить на вечеринки. Нет, это новость о том, что нужно готовиться, нужно продумывать пути отхода. Важно не попадаться. Поэтому, уважаемые борцы со всем плохим, против всего, что насаждается нам непонятно откуда, продумывайте пути отхода, это может спасти вашу политическую карьеру.

3 декабря.

Ну что, отыграли мы с Константином Юрьевичем Хабенским «Интуицию». Это наш новый проект. Коротко рассказываю его содержание. Придумали где-то года три назад, начали как-то обсуждать эту тему, потом написали все тексты. Это монологи людей, которые умерли, попали на тот свет и делятся последними воспоминаниями. Точнее, воспоминаниями, сожалениями, разочарованиями, связанными с последним днем их жизни. Никто из них не знал, что это их последний день, или, по крайней мере, надеялся, что таковым он не станет.

И вот они делятся, неважно с кем, то ли с пробегающей там потусторонней собакой, то ли с человеком, с паромщиком. Два ангела подслушивают и должны принять решение, кого они отправят на один день назад, чтобы человек смог что-то исправить в этот свой последний момент пребывания на земле. То есть смерть неизбежна, все равно это произойдет. Человек не будет знать, он снова проснется в тот же самый день, просто отыграется время, но во сне ему попытаются закинуть: слушай, позвони человеку, которому ты всю жизнь собирался позвонить.

Или комедийная ситуация: слушай, сними носки, сегодня во время любовной связи ты умрешь, твоя девушка будет прикована наручниками, все придут это снимать на видео, а ты будешь лежать в носках и переживать, что ты будешь в носках.

Или отдай свои дневники, которые ты писал 40 лет, потому что сегодня твой последний день, а ты забудешь отдать, они останутся в запертой квартире и никогда так и не будут опубликованы. Разные совершенно истории.

И в конце спектакля, или чтений, или будет, может быть, фильм или прочтение книги, зрители смогут проголосовать за одного из участников этого проекта. Мы хотим с Константином Юрьевичем понять, кому сочувствует наш человек, кому сопереживает. И вот интересные результаты были в первый день у одного из героев этой пьесы (наверное, так лучше сказать). У него такая ситуация, что если он вернется на 1 день назад, то он всего лишь сможет собаку спасти, которая под колеса попала, он не исправит ничего в своей жизни, не исправит ничего в чужой чьей-то жизни. Он просто не даст усыпить собаку и всё. И вот, представляете, именно его и выбрали зрители нашего первого выступления.

Как интересно. Там 10 судеб, 10 жизней человеческих, которые можно не то, что спасти, но чуть-чуть исправить, а посочувствовали все собаке. О многом это говорит, о происходящем вокруг, почему мы стали собакам сочувствовать больше, чем людям.

Интересно, как это будет дальше. Вы можете зайти на «цыпкин.ком», посмотреть, потом, когда выйдет книжка, через пару недель, прочитать эти монологи, там будет уже 13. Или прийти на наше выступление с Константином Юрьевичем Хабенским и высказать свою позицию.

Банальная вещь, но тем не менее. Никто не знает, когда будет последний его день, и если кому-то не позвонили, перед кем-то не извинились или не выложили в Сеть свое творчество, то самое время сделать это сегодня.

4 декабря.

Я тут вписался очередной раз… Не знаю даже, как сказать, по глупости ли или просто по причине тщеславия. Короче, вписался в разборку в Сети, подискутировал с одной барышней сетевой. Ну, прибежали ее защитники в большом количестве ко мне на страницу. Так сложилось (не знаю, случайность ли это или нет), но большинство защитников оказались дико безграмотными. Я сам не образец, наверное, но, тем не менее, там были просто перлы русского языка. И вот о чем я подумал. Не так давно, но еще до ковида, был я на лекции, читал лекцию в МГИМО или в МГУ. И спросили: «Как убедить сегодняшнего студента учить русский язык?» Ну, я привел такой пример: вы не представляете, как противозачаточно выглядят ошибки в интимной переписке.

Так вот, что хочу сказать? Учите русский язык. Потому что мы перешли в общение текстовое – WhatsApp-чаты, Телеграм, бесконечные сообщения друг другу. Иногда в этих WhatsApp-чатах участвует сразу очень много людей. И сразу виден грамотный или безграмотный русский язык. Это как прийти на деловую встречу в грязной одежде, с грязной головой, с выбитыми зубами. То есть это всё сразу девальвирует вас, это сразу же осложняет эту сетевую жизнь, снижает шансы на успех внутри этого чата, будет ли это личный успех либо деловой.

Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, учите русский язык, постарайтесь писать грамотно. Вы не представляете, насколько это может вам помочь в нужной ситуации. А в наше сложное время каждая ситуация нужная, никогда не поймешь, где ты напарываешься на граммар-наци.

Еще раз. Сам не образец, но уж совсем каких-то вопиющих таких ошибок лучше не совершать, особенно если вы с кем-то ссоритесь, пытаетесь отстоять свою позицию. Потому что это самое простое, во что вас можно ткнуть, скажем так. А для этого нужно читать книжки. Не призываю читать мои книги, скорее наоборот, а вот Толстого, Чехова, Гоголя и Пушкина обязательно прочтите, это вас вытащит, может быть, даже когда-нибудь и в интимной переписке. Мало ли что бывает на самоизоляции.

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