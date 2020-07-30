Триботехнические составы – деньги на ветер или реальное спасение двигателя машины от преждевременного износа?
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят с гендиректором «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития «Супротек» Юрием Лавровым, как можно защитить двигатель машины
Триботехнические составы – деньги на ветер или реальное спасение двигателя машины от преждевременного износа?
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.