Эксперты спорят, что страшнее для России: вторая волна коронавируса или новые штаммы гриппа
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, спасет ли нас вакцина от ковида, почему Россия превратилась в фабрику младенцев для богатых иностранцев и что сейчас происходит в коридорах власти
Эксперты спорят, что страшнее для России: вторая волна коронавируса или новые штаммы гриппа
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.