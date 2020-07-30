В Кремле прокомментировали задержание 33 российских граждан в Белоруссии, в Москве стартовал судебный процесс по делу сестер Хачатурян, генпрокуратуру попросили проверить российский футбол на коррупцию
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Кремле прокомментировали задержание 33 российских граждан в Белоруссии, в Москве стартовал судебный процесс по делу сестер Хачатурян, генпрокуратуру попросили проверить российский футбол на коррупцию
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