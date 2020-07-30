2020-07-30T19:29:15+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Зачем нам свергать этого Лукашенко, когда у нас там никого взамен него нету

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают задержание россиян в Беларуси, начало суда на Михаилом Ефремовым, предложение Трампа о переносе выборов, блокировку канала Царьград и двойное гражданство некоторых депутатов Госдумы

Георгий Бовт: Зачем нам свергать этого Лукашенко, когда у нас там никого взамен него нету

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