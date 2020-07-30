2020-07-30T22:10:43+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Дмитрий Гордон: Лукашенко предлагали пост спикера Госдумы или председателя Госсовета объединенного государства с Россией

Дмитрий Гордон.Дмитрий Гордон.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с украинским журналистом Дмитрием Гордоном задержание россиян в Белоруссии, успехи Зеленского на поприще президента и получение российских паспортов гражданами Донбасса

Дмитрий Гордон: Лукашенко предлагали пост спикера Госдумы или председателя Госсовета объединенного государства с Россией

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 40.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Дмитрий Гордон: Лукашенко предлагали пост спикера Госдумы или председателя Госсовета объединенного государства с Россией

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Дмитрий ГОРДОН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Астрономы получили самое красивое фото "космической бабочки"
Роман Вильфанд рассказал о погоде на август в России
В России стало больше молодежи, которая не учится и не работает
Папа Римский впервые назначил епископом священника из России
Митинг в Минске в поддержку Светланы Тихановской собрал рекордное количество человек
Тихонов объяснил плюсы перехода Кокорина в «Спартак»
Вандалы обезглавили памятник маршала Рокоссовского в Польше
Посол: задержанные под Минском россияне пересекли границу официально
В Совфеде прокомментировали введение санкций ЕС против граждан РФ, Китая и КНДР
Зеленский предложил сделать Хануку и Курбан-Байрам государственными праздниками
Программа кешбэка за туры по России продлится неделю
ВОЗ обвинила молодежь во всплесках коронавируса в некоторых странах
МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул
Марсоход НАСА отправился в космос на российском двигателе
Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети
Водительские права нового образца начали выдавать россиянам
Кокорин - в шаге от контракта со "Спартаком". Футболиста уже видели в офисе клуба
В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
На Украине открыли дело о запрете в стране партии Анатолия Шария
Задержанные под Минском россияне намеревались лететь в Стамбул
Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие