Дмитрий Гордон: Лукашенко предлагали пост спикера Госдумы или председателя Госсовета объединенного государства с Россией
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с украинским журналистом Дмитрием Гордоном задержание россиян в Белоруссии, успехи Зеленского на поприще президента и получение российских паспортов гражданами Донбасса
Дмитрий Гордон: Лукашенко предлагали пост спикера Госдумы или председателя Госсовета объединенного государства с Россией
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