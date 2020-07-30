2020-07-30T18:46:55+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Самая большая загадка природы: откуда берутся шаровые молнии

Мария Баченина и физик Владимир Бычков рассказывают о самом загадочном природном явлении

Самая большая загадка природы: откуда берутся шаровые молнии

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