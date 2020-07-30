Самая большая загадка природы: откуда берутся шаровые молнии
Мария Баченина и физик Владимир Бычков рассказывают о самом загадочном природном явлении
Самая большая загадка природы: откуда берутся шаровые молнии
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.