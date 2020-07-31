Более 6 тыс. московских магазинов оштрафовали на 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Более 6 тыс. московских магазинов оштрафовали на 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей
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