1 Авг. 2020 2020-08-01T00:50:48+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

1 августа. Объявление войны России, казнь генерала Власова, премьера фильма «Антикиллер», основание радиостанции «Маяк» 00:00 00:00

1 августа. В этот день в разные годы:

1914 год - Германией была объявлена война России .

1946 год - в Москве был казнен бывший генерал Андрей Власов.

1976 год - авария с гонщиком Формулы-1 Ники Лауда.

2002 год - премьера фильма «Антикиллер».

1964 год - основание радиостанции «Маяк».

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