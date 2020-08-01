1 августа. Объявление войны России, казнь генерала Власова, премьера фильма «Антикиллер», основание радиостанции «Маяк»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
1 августа. Объявление войны России, казнь генерала Власова, премьера фильма «Антикиллер», основание радиостанции «Маяк»
1 августа. В этот день в разные годы:
1914 год - Германией была объявлена война России .
1946 год - в Москве был казнен бывший генерал Андрей Власов.
1976 год - авария с гонщиком Формулы-1 Ники Лауда.
2002 год - премьера фильма «Антикиллер».
1964 год - основание радиостанции «Маяк».
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