2020-08-01T15:41:59+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Россия официально открыла авиасообщение, будет проведен перерасчет выплат работающим пенсионерам, завершено строительство нового отсека МКС

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Россия официально открыла авиасообщение, будет проведен перерасчет выплат работающим пенсионерам, завершено строительство нового отсека МКС

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