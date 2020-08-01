Польша заявила о взрыве в самолете Качиньского, снижен размер первоначального взноса по льготной ипотеки, жену убитого рэпера оставили под стражей, завтра в России отметят 90-летие ВДВ
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Польша заявила о взрыве в самолете Качиньского, снижен размер первоначального взноса по льготной ипотеки, жену убитого рэпера оставили под стражей, завтра в России отметят 90-летие ВДВ
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