2020-08-01T17:56:15+03:00
Народный адвокат Леонид Ольшанский
Антон ЧЕЛЫШЕВЛеонид ОЛЬШАНСКИЙ

Продлится ли дачная амнистия, можно ли монетизировать социальные льготы и кто должен заделывать трещину на фасаде дома

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Антон Челышев разбирается вместе с адвокатом Леонидом Ольшанским во всех юридических тонкостях

Продлится ли дачная амнистия, можно ли монетизировать социальные льготы и кто должен заделывать трещину на фасаде дома

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