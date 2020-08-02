2020-08-02T15:37:03+03:00
Национальный вопрос
Владимир ВОРСОБИНАндрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Станет ли Белоруссия «второй Украиной»

Елена Афонина, Андрей Баранов и Владимир Ворсобин вместе с членом Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богданом Безпалько обсуждают последние события в Беларуси

Станет ли Белоруссия «второй Украиной»

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