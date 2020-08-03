3 Авг. 2020 2020-08-02T21:23:20+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

3 августа. Открытие театра Ла Скала, основание НБА, открытие I кинофестиваля и церемония закрытия Олимпийских игр в Москве 00:00 00:00

3 августа. В этот день в разные годы:

1778 год - в Милане открывается здание театра Ла Скала.

1949 год - основана баскетбольная ассоциация Америки - НБА.

1959 год - в Москве открывается I международный кинофестиваль.

1980 год - торжественное закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.

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