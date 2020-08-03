3 Авг. 2020 2020-08-03T17:02:51+03:00

Вакцину от коронавируса выпустят в сентябре, россияне боятся лететь за рубеж, анонимные электронные кошельки запретили пополнять наличными 00:00 00:00

Главные темы выпуска:

- Три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса

- Граждане России стали с осторожностью реагировать на сообщения об открытии международных границ. Они пока решаются бронировать туры только на ближайшие даты.

- В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными.

- В Москве тепло и без дождей, а в Якутии до +29 градусов тепла.

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