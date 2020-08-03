Вакцину от коронавируса выпустят в сентябре, россияне боятся лететь за рубеж, анонимные электронные кошельки запретили пополнять наличными
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Вакцину от коронавируса выпустят в сентябре, россияне боятся лететь за рубеж, анонимные электронные кошельки запретили пополнять наличными
Главные темы выпуска:
- Три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса
- Граждане России стали с осторожностью реагировать на сообщения об открытии международных границ. Они пока решаются бронировать туры только на ближайшие даты.
- В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными.
- В Москве тепло и без дождей, а в Якутии до +29 градусов тепла.
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