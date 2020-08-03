2020-08-03T18:22:23+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: В Белоруссии мы видим копию той ситуации, которая привела к катастрофе на Украине

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, чем недовольны белорусы и во что выльются их протесты

Николай Стариков: В Белоруссии мы видим копию той ситуации, которая привела к катастрофе на Украине

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