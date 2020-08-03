Николай Стариков: В Белоруссии мы видим копию той ситуации, которая привела к катастрофе на Украине
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, чем недовольны белорусы и во что выльются их протесты
Николай Стариков: В Белоруссии мы видим копию той ситуации, которая привела к катастрофе на Украине
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