2020-08-03T22:19:04+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: ВВП США упал больше, чем во времена Великой депрессии. Нам предстоят очень болезненные и глубокие потрясения

Доктор экономических наук комментирует главные мировые и российские новости

Михаил Делягин: ВВП США упал больше, чем во времена Великой депрессии. Нам предстоят очень болезненные и глубокие потрясения

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