Военкор Семен Пегов: Задержанные в Минске россияне направлялись в Венесуэлу для охраны нефтяных объектов. Штурмовыми операциями не занимаются
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, когда отпустят задержанных в Минске россиян, почему пересматривают дело Кокорина и Мамаева и вырубят ли весь лес вокруг Байкала из-за строительства железной дороги
Военкор Семен Пегов: Задержанные в Минске россияне направлялись в Венесуэлу для охраны нефтяных объектов. Штурмовыми операциями не занимаются
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