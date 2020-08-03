2020-08-03T23:57:06+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Военкор Семен Пегов: Задержанные в Минске россияне направлялись в Венесуэлу для охраны нефтяных объектов. Штурмовыми операциями не занимаются

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, когда отпустят задержанных в Минске россиян, почему пересматривают дело Кокорина и Мамаева и вырубят ли весь лес вокруг Байкала из-за строительства железной дороги

Военкор Семен Пегов: Задержанные в Минске россияне направлялись в Венесуэлу для охраны нефтяных объектов. Штурмовыми операциями не занимаются

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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