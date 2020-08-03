2020-08-04T00:43:45+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Ева Меркачева: Фургал в СИЗО подавлен из-за того, что его поместили в тотальную информационную изоляцию

Сергей Мардан и Мария Баченина выясняют у правозащитника Евы Меркачевой, в каких условиях содержатся Сергей Фургал и Ивана Сафронова, а также обсуждают сексуальный скандал вокруг «Что? Где? Когда?» и дело сестер Хачатурян

Ева Меркачева: Фургал в СИЗО подавлен из-за того, что его поместили в тотальную информационную изоляцию

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