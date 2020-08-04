4 августа. Подписание мирного договора между Грузией и Россией, присвоение статуса адвоката Ленину, смерть диктора Левитана
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
4 августа. Подписание мирного договора между Грузией и Россией, присвоение статуса адвоката Ленину, смерть диктора Левитана
4 августа. В этот день в разные годы:
1783 год - подписание мирного дружественного договора между Россией и Грузией.
1892 год - Владимир Ульянов получает право на ведение адвокатских дел.
1916 год - Сергей Есенин читает стихи перед императрицей Александрой Федоровной и её дочерьми.
1983 год - умирает диктор Дмитрий Левитан.
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