4 Авг. 2020 2020-08-03T23:34:27+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

4 августа. Подписание мирного договора между Грузией и Россией, присвоение статуса адвоката Ленину, смерть диктора Левитана 00:00 00:00

4 августа. В этот день в разные годы:

1783 год - подписание мирного дружественного договора между Россией и Грузией.

1892 год - Владимир Ульянов получает право на ведение адвокатских дел.

1916 год - Сергей Есенин читает стихи перед императрицей Александрой Федоровной и её дочерьми.

1983 год - умирает диктор Дмитрий Левитан.

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