2020-08-04T14:11:20+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Доказана эффективность первой российской вакцины от коронавируса: у всех добровольцев появился иммунитет

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, спасет ли Россию от второй волны вакцинация, ради чего стоит менять работу и зачем суд пересматривает приговор Кокорину и Мамаеву

Доказана эффективность первой российской вакцины от коронавируса: у всех добровольцев появился иммунитет

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