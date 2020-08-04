Из-за пандемии потерял работу каждый третий мигрант, Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией, в Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Из-за пандемии потерял работу каждый третий мигрант, Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией, в Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах
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