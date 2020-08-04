4 Авг. 2020 2020-08-04T20:51:09+03:00

Екатерина Шульман: «Любимых не отдают» легко считывается как «Рыпнешься - убью». Это посыл Лукашенко к обществу, которое не хочет с тобой жить, но отпускать ты его не готов 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.