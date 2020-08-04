Екатерина Шульман: «Любимых не отдают» легко считывается как «Рыпнешься - убью». Это посыл Лукашенко к обществу, которое не хочет с тобой жить, но отпускать ты его не готов
Сергей Мардан и Мария Баченина разбирают вместе с экспертами смысл послания Лукашенко к народу
Екатерина Шульман: «Любимых не отдают» легко считывается как «Рыпнешься - убью». Это посыл Лукашенко к обществу, которое не хочет с тобой жить, но отпускать ты его не готов
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.