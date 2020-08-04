2020-08-04T16:36:17+03:00
Деловая пятница

Россия лидирует в мире по количеству детей, переживших травлю в соцсетях

Проблема современного общества в том, что родители отдельно, дети отдельно.Проблема современного общества в том, что родители отдельно, дети отдельно.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самое больное место в жизни подростка – недоверие к своим родителям

Россия лидирует в мире по количеству детей, переживших травлю в соцсетях

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С 2017 года Россия лидирует в мире по количеству детей, переживших травлю в соцсетях. Проблема есть, и ее нельзя замалчивать. Об этом шла речь 31 июля, во время очередной «Деловой пятницы». Психологи, родители, специалисты, блогеры и журналисты обсуждали тему «Позитивные и негативные течения современных медиа и их влияние на молодежь и открытое общество». Как заметила Анастасия Нарциссова, блогер и журналист, самое больное место в частной жизни едва ли не каждого подрастающего человека – недоверие взрослеющих детей к своим родителям:

- Родители очень часто давят на подростков. По этой причине они могут просто не пойти и не рассказывать, не показывать, ни о чем не говорить с ними, но при этом родитель начинает постоянно давить на ребенка, в том плане, что говорить: почему ты не рассказываешь мне о проблеме? Или очень часто сталкивается подросток с обесцениванием со стороны родителей, что очень сильно влияет на его психологическое состояние. Поэтому мне кажется, что в вопросах кибербуллинга и травли очень важна именно связь ребенка и родителя. И это все должно идти из семьи и из воспитания. Потому что сейчас я очень часто сталкиваюсь с тем, что в семье существует такая, скажем так, иерархия, когда родитель это не друг и наставник, а как бы человек, который отдает тебе деньги, говорит, что нужно делать, и ребенок просто не может прийти к нему и о чем-то поговорить.

Полную версию дискуссии можно посмотреть на канале YouTube Радио «Комсомольская правда».

Скачать передачу [mp3, 4.1 МБ]
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