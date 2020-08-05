Чем грозит утечка данных миллионов автовладельцев
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми, что будет с украденными данными, откуда у россиян деньги на новые машины и станет ли российский электромобиль народным
Чем грозит утечка данных миллионов автовладельцев
Главные темы:
- Чем грозит утечка данных миллионов автовладельцев
- Триллион рублей на новые машины: откуда у россиян деньги на покупки
- Взлетит или не взлетит: Минпромторг обещает появление российского электромобиля до конца года
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Кабриолето: как ездить без крыши над головой
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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