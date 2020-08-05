5 Авг. 2020 2020-08-05T12:23:00+03:00

Чем грозит утечка данных миллионов автовладельцев 00:00 00:00

Главные темы:

- Чем грозит утечка данных миллионов автовладельцев

- Триллион рублей на новые машины: откуда у россиян деньги на покупки

- Взлетит или не взлетит: Минпромторг обещает появление российского электромобиля до конца года

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Кабриолето: как ездить без крыши над головой

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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