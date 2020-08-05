2020-08-05T15:57:09+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Взрыв в Бейруте был слышен даже на Кипре в 240 километрах. Десятки погибших, тысячи пострадавших, введен режим ЧС

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями главные темы дня

Взрыв в Бейруте был слышен даже на Кипре в 240 километрах. Десятки погибших, тысячи пострадавших, введен режим ЧС

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