Взрыв в Бейруте был слышен даже на Кипре в 240 километрах. Десятки погибших, тысячи пострадавших, введен режим ЧС
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями главные темы дня
Взрыв в Бейруте был слышен даже на Кипре в 240 километрах. Десятки погибших, тысячи пострадавших, введен режим ЧС
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