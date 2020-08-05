2020-08-05T16:27:05+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Россия направила в Бейрут 5 самолетов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрыва

После чудовищного взрыва в порту БейрутаПосле чудовищного взрыва в порту БейрутаФото: REUTERS

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Россия направила в Бейрут 5 самолетов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрыва

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