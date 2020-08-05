ЕГЭ-2020: Как пандемия сказалась на результатах экзаменов
Эксклюзивное интервью с начальником управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорем Круглинским
ЕГЭ-2020: Как пандемия сказалась на результатах экзаменов
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