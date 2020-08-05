2020-08-05T21:37:14+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Рубль будет падать на следующей неделе

Алексей Иванов и Никита Кричевский обсуждают, будет ли август для России черным, что будет с рублем и вкладами

Никита Кричевский: Рубль будет падать на следующей неделе

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