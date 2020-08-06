Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: «Российские спасатели разворачивают мобильный госпиталь. Много военных с автоматами: защищают город от мародеров»
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями итоги первого судебного заседания по делу Михаила Ефремова, переговоры Лукашенко с Зеленским о задержанных россиянах и домогательства женщин к мужчинам
Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: «Российские спасатели разворачивают мобильный госпиталь. Много военных с автоматами: защищают город от мародеров»
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