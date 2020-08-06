2020-08-06T09:41:35+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: «Российские спасатели разворачивают мобильный госпиталь. Много военных с автоматами: защищают город от мародеров»

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями итоги первого судебного заседания по делу Михаила Ефремова, переговоры Лукашенко с Зеленским о задержанных россиянах и домогательства женщин к мужчинам

Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: «Российские спасатели разворачивают мобильный госпиталь. Много военных с автоматами: защищают город от мародеров»

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Тема: Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: «Российские спасатели разворачивают мобильный госпиталь. Много военных с автоматами: защищают город от мародеров»

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
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