Доставка товаров из магазинов может резко подорожать, школы готовятся к работе в очном режиме, в России хотят ввести систему распределения для студентов-платников
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Доставка товаров из магазинов может резко подорожать, школы готовятся к работе в очном режиме, в России хотят ввести систему распределения для студентов-платников
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