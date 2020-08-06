Георгий Бовт: Если Лукашенко свергнут, ему не дадут спокойно сидеть на пенсии. Будут суды. На его месте я бы сбежал
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают предложение Минфина сократить расходы на Крым, предвыборную гонку в Белоруссии, интервью Лукашенко Гордону и ограничение вещания российских каналов в Армении
Георгий Бовт: Если Лукашенко свергнут, ему не дадут спокойно сидеть на пенсии. Будут суды. На его месте я бы сбежал
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