2020-08-06T20:55:22+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Если Лукашенко свергнут, ему не дадут спокойно сидеть на пенсии. Будут суды. На его месте я бы сбежал

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают предложение Минфина сократить расходы на Крым, предвыборную гонку в Белоруссии, интервью Лукашенко Гордону и ограничение вещания российских каналов в Армении

Георгий Бовт: Если Лукашенко свергнут, ему не дадут спокойно сидеть на пенсии. Будут суды. На его месте я бы сбежал

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 42.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
9 Июля 2020 17:03 - 18:02

Бовт знает

Тема: Георгий Бовт: Фургал был одним из кошельков ЛДПР. Плюс, надо взбодрить имидж оппозиционной партии. Поэтому Жириновский сейчас размахивает кулаками

В студии: Георгий БОВТ, Иван ПАНКИН
07:30
21:30
25 Июня 2020 17:03 - 18:02

Бовт знает

Тема: Георгий Бовт: Богатые всегда платят меньше бедных. Поэтому наши власти не будут дальше увлекаться внедрением прогрессивной шкалы налогообложения

В студии: Георгий БОВТ, Иван ПАНКИН
07:30
21:30
14 Мая 2020 17:03 - 18:02

Бовт знает

Тема: Георгий Бовт: Роспотребнадзор может умыться со своими идиотскими мерами. Надо признать горькую правду, что вирус никуда не денется, когда мы выйдем из карантина

В студии: Иван ПАНКИН

В гостях: Георгий БОВТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Полиция Кипра допросила россиянина-владельца суда с конфискованном в Бейруте грузом селитры
Задержаны 16 сотрудников порта по делу о взрыве в Бейруте
Адвокаты потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым планируют 11 августа узнать о компенсации
ФМБА запатентовало российский препарат от коронавируса
Захватчик банка в Гавре освободил часть заложников
Госдепартамент США разрешил американцам выезжать за границу
В Китае умер зараженный чумой мужчина
Захват заложников в Гавре: Пять человек удерживает психически больной мужчина, у него может быть взрывчатка
Видео захвата заложников в банке французского Гавра появилось в Сети
Россиянам дали один дополнительный выходной
Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями встретится в Вене с замглавы МИД России
В Минздраве предложили изменить комплектацию автомобильной аптечки с учетом пандемии коронавируса
Врачи Бейрута заявили, что переполненность больниц из-за взрыва приведет к вспышке коронавируса