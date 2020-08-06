Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: В порту стоит запах разлагающегося мяса из-за тысячи погибших птиц
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами, что произошло в Бейруте 4 августа
Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: В порту стоит запах разлагающегося мяса из-за тысячи погибших птиц
Эксперты в студии:
- фотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин;
- бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин;
- независимый технический эксперт Юрий Антипов;
- директор федерального ВНИИ экологии Иван Стариков.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.