2020-08-06T22:00:52+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: В порту стоит запах разлагающегося мяса из-за тысячи погибших птиц

Пострадавшие от взрыва корабли в порту БейрутаПострадавшие от взрыва корабли в порту БейрутаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами, что произошло в Бейруте 4 августа

Фотокорреспондент «Комсомолки» Владимир Веленгурин - из Бейрута: В порту стоит запах разлагающегося мяса из-за тысячи погибших птиц

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Эксперты в студии:

- фотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин;

- бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин;

- независимый технический эксперт Юрий Антипов;

- директор федерального ВНИИ экологии Иван Стариков.

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