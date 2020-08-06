2020-08-06T19:50:27+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Все секреты видеоигр: уловки производителей, вред или польза и кто играет больше всех?!

Мария Баченина вместе с сотрудником Московского центра исследований видеоигр Александром Ветушинским разбираются в особенностях компьютерных игр

Все секреты видеоигр: уловки производителей, вред или польза и кто играет больше всех?!

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