7 Авг. 2020 2020-08-07T00:04:33+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

7 августа. Смерть первой жены Ивана Грозного, регламентация подросткового труда в СССР, день рождения Софии Ротару 00:00 00:00

7 августа. В этот день в разные годы:

1560 год - умирает первая жена Ивана Грозного Анастасия Захарьина-Юрьева.

1932 год - в СССР введена смертная казнь за расхищение социалистической собственности.

1955 год - выходит документ об отпусках и условиях труда подростков.

1973 год - в Нью-Йорке премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда».

1947 год - день рождения Софии Ротару.

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