7 августа. Смерть первой жены Ивана Грозного, регламентация подросткового труда в СССР, день рождения Софии Ротару
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
7 августа. Смерть первой жены Ивана Грозного, регламентация подросткового труда в СССР, день рождения Софии Ротару
7 августа. В этот день в разные годы:
1560 год - умирает первая жена Ивана Грозного Анастасия Захарьина-Юрьева.
1932 год - в СССР введена смертная казнь за расхищение социалистической собственности.
1955 год - выходит документ об отпусках и условиях труда подростков.
1973 год - в Нью-Йорке премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда».
1947 год - день рождения Софии Ротару.
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