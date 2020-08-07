2020-08-07T00:04:33+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

7 августа. Смерть первой жены Ивана Грозного, регламентация подросткового труда в СССР, день рождения Софии Ротару

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

7 августа. Смерть первой жены Ивана Грозного, регламентация подросткового труда в СССР, день рождения Софии Ротару

00:00
00:00

7 августа. В этот день в разные годы:

1560 год - умирает первая жена Ивана Грозного Анастасия Захарьина-Юрьева.

1932 год - в СССР введена смертная казнь за расхищение социалистической собственности.

1955 год - выходит документ об отпусках и условиях труда подростков.

1973 год - в Нью-Йорке премьера фильма «Иисус Христос суперзвезда».

1947 год - день рождения Софии Ротару.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 8.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В мире за сутки выявили более 259 тысяч заразившихся коронавирусом
Силовики ликвидировали одного боевика в Нарзани
В Назрани введен режим контртеррористической операции
Захвативший заложников в Гавре мужчина сдался полиции
Александр Лукашенко о конкурентах на выборах: А другие будут податливее, другие будут лучше?
Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим при взрыве в Бейруте
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Twitter вводит маркировку аккаунтов ряда чиновников и государственных СМИ
Полиция Кипра допросила россиянина-владельца суда с конфискованным в Бейруте грузом селитры
Задержаны 16 сотрудников порта по делу о взрыве в Бейруте
Адвокаты потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым планируют 11 августа узнать о компенсации
ФМБА запатентовало российский препарат от коронавируса
Захватчик банка в Гавре освободил часть заложников
Госдепартамент США разрешил американцам выезжать за границу
В Китае умер зараженный чумой мужчина
Захват заложников в Гавре: Пять человек удерживает психически больной мужчина, у него может быть взрывчатка
Видео захвата заложников в банке французского Гавра появилось в Сети
Россиянам дали один дополнительный выходной
Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями встретится в Вене с замглавы МИД России
В Минздраве предложили изменить комплектацию автомобильной аптечки с учетом пандемии коронавируса
Врачи Бейрута заявили, что переполненность больниц из-за взрыва приведет к вспышке коронавируса