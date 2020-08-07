Для накопления средств на недвижимость предложили создавать специальные вклады, Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии в июле, Джигурда заявил, что проживет на 30 тысяч в месяц
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Для накопления средств на недвижимость предложили создавать специальные вклады, Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии в июле, Джигурда заявил, что проживет на 30 тысяч в месяц
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