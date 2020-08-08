8 Авг. 2020 2020-08-07T23:04:20+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

8 августа. Ссылка Наполеона Бонапарта на остров Св. Елены, VI съезд большевиков, начало в Китае «Культурной революции» 00:00 00:00

8 августа. В этот день в разные годы:

1815 год - Наполеон Бонапарт отправляется в ссылку на остров Святой Елены.

1917 год - в Петрограде проходит VI съезд большевистской фракции РСДРП.

1941 год - Иосиф Сталин назначается Верховным главнокомандующим армии.

1966 год - начало в Китае «Культурной революции».

1986 год - последний концерт Фредди Меркьюри.

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