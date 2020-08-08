8 августа. Ссылка Наполеона Бонапарта на остров Св. Елены, VI съезд большевиков, начало в Китае «Культурной революции»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 августа. Ссылка Наполеона Бонапарта на остров Св. Елены, VI съезд большевиков, начало в Китае «Культурной революции»
8 августа. В этот день в разные годы:
1815 год - Наполеон Бонапарт отправляется в ссылку на остров Святой Елены.
1917 год - в Петрограде проходит VI съезд большевистской фракции РСДРП.
1941 год - Иосиф Сталин назначается Верховным главнокомандующим армии.
1966 год - начало в Китае «Культурной революции».
1986 год - последний концерт Фредди Меркьюри.
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