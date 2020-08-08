Врачи госпиталя МЧС приняли в Бейруте 92 человека, а российские звезды отказались петь в Белоруссии, обороты телефонных и интернет-мошенников исчисляются миллиардами рублей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Врачи госпиталя МЧС приняли в Бейруте 92 человека, а российские звезды отказались петь в Белоруссии, обороты телефонных и интернет-мошенников исчисляются миллиардами рублей
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