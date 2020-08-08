2020-08-08T16:40:49+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Пранкер Лексус: Украинские спецслужбы не ожидали, что история с задержанием 33 россиян в Минске попадет в прессу

Пранкер Лексус (Алексей Столяров).Пранкер Лексус (Алексей Столяров).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Столяров объяснил, почему российские мужики так легко поверили фейковому работодателю в лице спецслужб Украины

Пранкер Лексус: Украинские спецслужбы не ожидали, что история с задержанием 33 россиян в Минске попадет в прессу

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