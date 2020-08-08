В Хабаровске на митинг вышли 3 тысячи человек, в провокации с россиянами в Минске задействовали «украденную личность», россиянам проще всего найти подработку в области электронной торговли и в сфере услуг
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Хабаровске на митинг вышли 3 тысячи человек, в провокации с россиянами в Минске задействовали «украденную личность», россиянам проще всего найти подработку в области электронной торговли и в сфере услуг
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