9 августа. Олимпиада 1936 года в Берлине, исполнение симфонии № 7 Шостаковича в блокадном Ленинграде, атомная бомбардировка Нагасаки
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
9 августа. Олимпиада 1936 года в Берлине, исполнение симфонии № 7 Шостаковича в блокадном Ленинграде, атомная бомбардировка Нагасаки
9 августа. В этот день в разные годы:
1936 год - на летних Олимпийских играх в Берлине чернокожий атлет Джесси Оуэнс становится четырехкратным олимпийским чемпионом.
1942 год - в блокадном Ленинграде исполняют Седьмую симфонию Шостаковича.
1945 год - американцы сбрасывают атомную бомбу на Нагасаки.
1986 год - группа Queen дает последний концерт.
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