2020-08-09T12:30:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

9 августа. Олимпиада 1936 года в Берлине, исполнение симфонии № 7 Шостаковича в блокадном Ленинграде, атомная бомбардировка Нагасаки

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

9 августа. Олимпиада 1936 года в Берлине, исполнение симфонии № 7 Шостаковича в блокадном Ленинграде, атомная бомбардировка Нагасаки

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9 августа. В этот день в разные годы:

1936 год - на летних Олимпийских играх в Берлине чернокожий атлет Джесси Оуэнс становится четырехкратным олимпийским чемпионом.

1942 год - в блокадном Ленинграде исполняют Седьмую симфонию Шостаковича.

1945 год - американцы сбрасывают атомную бомбу на Нагасаки.

1986 год - группа Queen дает последний концерт.

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