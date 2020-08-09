2020-08-09T16:22:25+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

«Есть ощущение, что Лукашенко остается на второй срок»: корреспондент «Комсомольской правды» передает из Беларуси

Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с политологом Олегом Неменским обсуждают, как проходят выборы в Беларуси и какой будет братская республика завтра

«Есть ощущение, что Лукашенко остается на второй срок»: корреспондент «Комсомольской правды» передает из Беларуси

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Национальный вопрос

Тема: «Есть ощущение, что Лукашенко остается на второй срок»: корреспондент «Комсомольской правды» передает из Беларуси

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Олег НЕМЕНСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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