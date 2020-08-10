2020-08-10T03:33:10+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Спецкор «КП» Владимир Ворсобин о событиях в Белоруссии: Происходящее напоминает партизанщину

Молодежь упорно не расходится, а просто мигрирует по Минску, выкрикивая лозунги: «Живе, Беларусь!» и «Уходи!»Молодежь упорно не расходится, а просто мигрирует по Минску, выкрикивая лозунги: «Живе, Беларусь!» и «Уходи!»Фото: REUTERS

Михаил Антонов вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» обсуждает события после прошедших выборов президента в Беларуси

Спецкор «КП» Владимир Ворсобин о событиях в Белоруссии: Происходящее напоминает партизанщину

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