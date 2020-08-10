10 Авг. 2020 2020-08-10T15:01:25+03:00

Лень как двигатель прогресса: почему мы выбираем «автоматы», а не «механику» 00:00 00:00

Главные темы:

- Лень как двигатель прогресса: почему мы выбираем «автоматы», а не «механику»

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как правильно проезжать лежачих полицейских

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- «Узбеки» вернулись на российский рынок. А с «Нивы» сняли шильдик Chevrolet

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Defender вернулся: компания Land Rover перезапустила свой главный внедорожник

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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