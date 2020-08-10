Лень как двигатель прогресса: почему мы выбираем «автоматы», а не «механику»
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается водителей и машин
Лень как двигатель прогресса: почему мы выбираем «автоматы», а не «механику»
Главные темы:
- Лень как двигатель прогресса: почему мы выбираем «автоматы», а не «механику»
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как правильно проезжать лежачих полицейских
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- «Узбеки» вернулись на российский рынок. А с «Нивы» сняли шильдик Chevrolet
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Defender вернулся: компания Land Rover перезапустила свой главный внедорожник
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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