Жительница Белоруссии - в эфире Радио КП: Беларусь голосует не за Тихановскую. Мы хотим нового, а не как на Украине
В Белоруссии прошли выборы. Что теперь ждет братскую республику? Тутта Ларсен и Валентин Алфимов говорят об этом с экспертами в эфире Радио «Комсомольская правда»
Жительница Белоруссии - в эфире Радио КП: Беларусь голосует не за Тихановскую. Мы хотим нового, а не как на Украине
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