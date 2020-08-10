Михаил Делягин: Молодежь в Белоруссии хочет зрелищ. Поэтому она будет устраивать зрелища себе, заодно разрушая страну
Доктор экономических наук Михаил Делягин объясняет, какой экономический эффект будут иметь протесты и какая из экономик крепче - российская или белорусская
Михаил Делягин: Молодежь в Белоруссии хочет зрелищ. Поэтому она будет устраивать зрелища себе, заодно разрушая страну
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.